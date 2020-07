Get Out and Vote!

August 11 is the primary election day. Contact your city or town clerk for information on early voting. Early voting runs from June 27 through August 10 by absentee ballot. Voter registration deadline is Friday, August 7.

Qualified candidates for local county-wide and legislative positions from the secretary of state’s website by name, party, town:

Washington County Senate Candidates

Ken Alger (R), Barre Town

Ann Cummings (D), Montpelier

Theo Kennedy (D), Middlesex

Andrew Perchlik (D), Montpelier

Anthony Pollina (D), Middlesex

Dawnmarie Tomasi (R), Barre Town

Dwayne Tucker (R), Barre Town

Brent Young (R), Barre Town

Washington County Representatives

Washington 1

Gordon Bock (D), Northfield

Anne Donahue (R), Northfield

Kenneth Goslant (R), Northfield

Robert “Rob” Lehmert (D), Berlin

Denise MacMartin (D), Northfield

Washington 2

Rob LaClair (R) Barre Town

Francis “Topper” McFaun, (R), Barre Town

Washington 3

Peter D. Anthony (D), Barre City

Karen Lauzon (R), Barre City

John Steinman (R), Barre City

Tommy Walz (D), Barre City

Washington 4

Mary Hooper (D), Montpelier

Warren Kitzmiller (D), Montpelier

Glennie Fitzgerald Sewell (P), Montpelier

Washington 5

Kimberly Jessup (D), Middlesex

Washington 6

Janet Ancel (D), Middlesex

Washington 7

Kari Dolan (D), Waitsfield

Maxine Grad (D), Moretown

Washington-Chittenden

Brock Coderre (R), Waterbury

Thomas Stevens (D), Waterbury

Theresa Wood (D), Waterbury

Other candidates for statewide positions:

Representative to U.S. Congress:

Miriam Berry (R), Essex

Chris Brimmer (P), Ryegate

Ralph “Carcajou” Corbo (D), Wallingford

Cris Ericson (P), Chester

Jimmy Rodriguez (R), Montpelier

Justin Tuthill (R), Pomfret

Anya Tynio (R), Charleston

Peter Welch (D), Norwich

Governor:

Douglas Cavett (R), Milton

Ralph “Carcajou” Corbo (D), Wallingford

Cris Ericson (P), Chester

Rebecca Holcombe (D), Norwich

John Klar (R), Brookfield

Bernard Peters (R), Irasburg

Emily Peyton (R), Putney

Phil Scott (R), Berlin

Boots Wardinski (P), Newbury

Patrick Winburn (D), Bennington

David Zuckerman (D), Hinesburg

Lieutenant Governor

Tim Ashe (D), Burlington

Dana Colson, Jr. (R), Sharon

Cris Ericson (P), Chester

Molly Gray (D), Burlington

Meg Hansen (R), Manchester

Jim Hogue (R), Calais

Debbie Ingram (D), Williston

Scott Milne (R), Pomfret

Dwayne Tucker (R), Barre Town

Brenda Siegel (D), Newfane

State Treasurer

Carolyn Whitney Branagan, (R), Georgia

Cris Ericson (P), Chester

Beth Pearce (D), Barre City

Secretary of State

Jim Condos (D), Montpelier

Cris Ericson (P), Chester

H. Brooke Paige (R), Washington

Auditor of Accounts

Cris Ericson (P), Chester

Doug Hoffer (D), Burlington

Linda Joy Sullivan (D), Dorset

Attorney General

T.J. Donovan (D), South Burlington

Cris Ericson (P), Chester

H. Brooke Paige (R), Washington

Emily Peyton (R), Putney